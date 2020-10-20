الإعلان عن قواعد جديدة للمناظرة المقبلة بين ترامب وبايدن

أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قوانين جديدة للمناظرة الرئاسية المقبلة بين دونالد ترامب وجو بايدن، ومنها عدم السماح بفتح الميكروفون للمرشح؛ في حالة تحدث الخصم لمدة دقيقتين.

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أفادت بأن لجنة المناظرة الأمريكية قررت إلغاء المناظرة الثانية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن والتي كان مقرر لها يوم 15 من أكتوبر.

وأعلنت الحملة الانتخابية لترامب، أنه يرغب في خوض المناظرة الثانية مع بايدن في حال تأجيل موعدها إلى 22 أكتوبر.

ورفض الرئيس الأمريكي، الخميس، خططا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير يهدف إلى الحد من خطر انتشار فيروس كورونا في ضوء إصابة الرئيس.

وكانت المناظرة الأولى التي جرت بين الطرفين- قبل أن يكشف ترامب عن إصابته بفيروس كورونا- قد شهدت حالة من الفوضى، إذ قاطع كلا من "بايدن" و"المحاور" طوال الوقت.

وعبر ترامب عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناظرات الرئاسية قد يؤدي إلى قطع الصوت عن مكبر صوته أثناء المواجهة.