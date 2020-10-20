بعد استجابتها لنداء الطوارئ.. اليابان تبحث تعزيز التعاون الصحي مع السودان

عقدت جلسة مباحثات بين وزارة الصحة السودانية، والسفارة اليابانية بالسودان؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في المجال الصحي، حيث التزم الطرفان بتذليل العقبات التي تواجه سبل التعاون الحالية والمستقبلية.

وقال وزير الصحة السوداني المكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم، إن اليابان من الدول التي استجابت لنداء الطوارئ، مشيدا باستجابتهم السريعة لتدعيم الإسعاف المركزي بعدد من السيارات والأجهزة الطبية، مؤكدا أهمية التعاون في المرحلة القادمة والتركيز على تدريب الكوادر الطبية ونقل الخبرات اليابانية في المؤسسات الأكاديمية والصحية.

وأشار إلى أن الشراكات تأتي من أن أجل تقوية النظام الصحي بالسودان، موضحا أن العلاقات بين البلدين أزلية والتعاون يهدف إلى دعم القطاع الصحي.

من جهته، أكد السفير الياباني بالسودان هاتوري تكاشي، مواصلة الدعم وتمويل العديد من المشاريع المستقبلية التي تخدم الصحة بالسودان، لافتا إلى أن اليابان تهتم بالتدريب المهني في السودان.

وأوضح أن الشراكة بين الحكومة اليابانية والسودانية مميزة وتمتد لسنوات طويلة شملت مجالات متعددة، لافتا إلى أن هناك تدريبا مشتركا في مشاريع تقوية النظام الصحي.