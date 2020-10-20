مجلس الأمن يدعو أذربيجان وأرمينيا لاحترام وقف إطلاق النار

وجدد أعضاء المجلس الخمسة عشر، خلال اجتماع مغلق عُقد بطلب من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، النداء الذى وجّهه الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش للطرفين باحترام "الهدنة الإنسانية" التى كان يفترض أن تدخل حيّز التنفيذ الأحد.

وتشاطر الجميع وجهة النظر نفسها: الوضع سيّئ وعلى الجانبين التراجع والاستجابة لنداءات الأمين العام الداعية إلى وقف إطلاق النار، وفقا لدبلوماسى فى الأمم المتّحدة، لوكالة فرانس برس.

وتتولى روسيا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وتعمل على إصدار بيان يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وفقا لـ"سكاى نيوز".

ويدعو مشروع البيان، الذى يتوقّع أن يتّفق أعضاء المجلس عليه هذا الأسبوع، أرمينيا وأذربيجان لاستئناف المفاوضات التى ترعاها مجموعة مينسك.

وترأس روسيا وفرنسا والولايات المتحدة مجموعة مينسك التى أنشأتها منظمة الأمن والتعاون فى 1992 لحل هذا النزاع الإقليمى.

وكان يفترض أن تبدأ الهدنة الإنسانية منتصف ليل الأحد-الإثنين (20,00 ت غ الأحد) لكنّ وزارة الدفاع الأذربيجانية قالت صباح الإثنين إن القوات الانفصالية الأرمينية قصفت أراضى منطقة أغجابيردى وليلًا مناطق غيرانبوى وترتر وأغدام.

فيما اتهمت سلطات ناغورنى قره باغ أذربيجان، بإطلاق نيران مدفعيتها ليلا "على مختلف قطاعات الجبهة" ومواصلة هجماتها فى الصباح. وقالت إن "جيش قره باغ يتخذ إجراءات متناسبة".

وأعلنت الهدنة الجديدة بعد هجوم هو واحد من الأعنف طال المدنيين السبت، عندما أصاب صاروخ منطقة سكنية فى غنجة ثانى مدن أذربيجان، موقعاً 13 قتيلاً بينهم أطفال.

وأسفر استئناف القتال منذ ثلاثة أسابيع عن مقتل أكثر من 800 شخص وفق أرقام رسمية ينشرها الطرفان. لكن يُعتقد أنّ الخسائر أعلى بكثير، إذ لم تعلن أذربيجان عن أى حصيلة عسكرية.

وأعلنت يريفان مقتل 710 جنود أرمن و36 مدنيا فى القتال. وتقول باكو إنّ 60 مدنيا أذربيجانيا قتلوا.

يذكر أن انفصال إقليم ناغورنى ناغورنى كراباخ وغالبية سكانه من الأرمن عن أذربيجان وغالبية سكّانها من الناطقين بأحد فروع اللغة التركية، قبيل تفكك الاتحاد السوفياتى فى عام 1991. وأدّى ذلك حينها إلى اندلاع حرب خلّفت 30 ألف قتيل. وأعلن فى 1994 عن وقف لإطلاق النار لكنّ الاشتباكات لا تنفك تتجدّد بين الفينة والأخرى.