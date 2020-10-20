ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على 3 سيدات، وذلك عقب قيامهن بتعليق صور كاريكاتورية مسيئة للنبي (ص) في مدينة نولوز الواقعة جنوب غرب فرنسا.
وقامت النساء بحمل دلو مليئ بالغراء وأوراق من هذه الرسومات، وبدأن في تعليقها على جدران المدينة وفي الشوارع.
وحملت هذه المصلقات رسما كاريكاتورية رسمها مدير صحيفة شارلي إيبدو، الذي قتل في الهجوم الذي تعرضت له الصحيفة في عام 2015.
وحاول المارة منع الفتيات من هذا الأمر، إلا أنهن رفضن الانصياع للأمر، واستمرين في إغراق شوارع المدينة بهذه الرسومات.
لكن ما هي نصف ساعة على بدء النساء الثلاث بإلصاق الرسوم حتى ألقت الشرطة القبض عليهن واقتادتهن إلى مركز الشرطة بتهمة “تعليق ملصقات بصورة غير قانونية”، وخاصة في مواقع أثرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 3 فتيات يعلقن صورا مسيئة للنبي محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.