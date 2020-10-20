كارثة صحية في فرنسا بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، وصول أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتواجدين في العناية المركزى إلى أكثر من 2000 حالة.
وقالت وسائل الإعلام العالمية إن هذا الرقم لم يسجل في فرنسا منذ شهر مايو الماضي، وذلك مع تسجيل 146 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب الفيروس.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس الماضي، إجراءات فرض حظر التجول الليلي في عدد من المدن الفرنسية وعلى رأسهم العاصمة باريس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وفق ما نقلته "فرانس برس" إنه تقرر نشر 12 ألف شرطي بداية من ليل السبت، وذلك من أجل تطبيق حظر التجول.
فيما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير، عن تقديم حزمة من المساعدات إلى القطاعات المتضررة من الإجراءات الجديدة، وعلى رأسهم المطاعم والمقاهي.
ونوه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "في الساعة 9 مساءً، على الجميع أن يكونوا في منازلهم. كذلك جميع الأماكن التي تقدم خدمات عامة أو تستقبل زبائن ستكون مغلقة. كما حدث خلال الحجر المنزلي في مارس الماضي".
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