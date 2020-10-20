ارتفاع كبير في إصابات كورونا بألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألمانيا 6868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى 47 حالة وفاة.
وبهذا الرقم؛ تكون ألمانيا قد سجلت 373 ألفا و167 إصابة بالفيروس، و9836 حالة وفاة، منذ ظهور الوباء.
وسبق أن قررت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلغاء القمة الأوروبية الخاصة بشأن الصين، والتي كان من المزمع عقدها في 16 نوفمبر، في برلين؛ بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وقالت ميركل- التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي-: "في ظل انتشار فيروس كورونا، من الواضح أننا لن نسمح بعقد القمة الأوروبية. يجب أن نستغني عنها أعتقد أنه أمر ضروري"، وفقًا لصحيفة "Lalibre" البلجيكية.
وجاء قرار ميركل عقب إعلان رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويليمز، دخولها الحجر الصحي لاشتباهها بظهرو أعراض فيروس كورونا عليها.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن ويليمز حضرت محادثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج وجهًا لوجه، في إشارة إلى إمكانية نقلها العدوى إلى مسئولين أوروبيين آخرين.
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