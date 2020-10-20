فلوريدا تبدأ التصويت مبكرا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

بدأ المواطنون فى ولاية فلوريدا، التصويت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى خطوة مبكرة قد تحسم الفائز فى الثالث من نوفمبر المقبل، حال تقاربت النتائج، لكونها إحدى الولايات الرئيسية.





ويتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى أريزونا، إحدى الولايات البارزة، قبل 15 يوما من الانتخابات، لإجراء لقاءين ضمن جولته الانتخابية، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بأسبوع.

وبلغ التصويت المبكر مستويات غير مسبوقة، ويحظى بانتباه كبير هذه المرة، وهو ما يعكسه اصطفاف الناخبين أمام مراكز الاقتراع فى الولايات التى بدأ فيها الانتخاب.

ووفق منظمة "إلكشن بروجكت" المستقلة، حققت نسبة التصويت نحو خمس المشاركة الشاملة المتوقعة، حيث أدلى 28 مليون أمريكى بأصواتهم فى جميع أنحاء البلاد، قبل 15 يوما من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبينما تشير استطلاعات الرأى إلى تراجع نسبة فوز ترامب، فى غالبية الولايات الحاسمة لتحديد الفائز، توقع ترامب حصوله على أعداد كبيرة من الأصوات بما يدحض نتائح هذه الاستطلاعات.