ويتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى أريزونا، إحدى الولايات البارزة، قبل 15 يوما من الانتخابات، لإجراء لقاءين ضمن جولته الانتخابية، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بأسبوع.
وبلغ التصويت المبكر مستويات غير مسبوقة، ويحظى بانتباه كبير هذه المرة، وهو ما يعكسه اصطفاف الناخبين أمام مراكز الاقتراع فى الولايات التى بدأ فيها الانتخاب.
ووفق منظمة "إلكشن بروجكت" المستقلة، حققت نسبة التصويت نحو خمس المشاركة الشاملة المتوقعة، حيث أدلى 28 مليون أمريكى بأصواتهم فى جميع أنحاء البلاد، قبل 15 يوما من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبينما تشير استطلاعات الرأى إلى تراجع نسبة فوز ترامب، فى غالبية الولايات الحاسمة لتحديد الفائز، توقع ترامب حصوله على أعداد كبيرة من الأصوات بما يدحض نتائح هذه الاستطلاعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلوريدا تبدأ التصويت مبكرا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.