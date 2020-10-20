لا يشمل المدارس .. إيرلندا تفرض إغلاقا كاملا لاحتواء كورونا

ويدخل التدبير ومدته ستة أسابيع حيّز التنفيذ من منتصف ليل الأربعاء (23,00 ت غ)، وستغلق بموجبه كل شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية، كما يقتصر خلاله عمل المقاهى والمطاعم على تقديم خدمة الاستلام والمغادرة.

وقال "مارتن" فى خطاب وجّهه إلى شعبه عبر التلفزيون، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، "يُطلب من جميع السكان البقاء فى البيت".

وحذّرت الحكومة فى بيان من أنّ خرق القيود على التنقّل المفروضة ضمن نطاق خمسة كيلومترات سيعرّض مرتكبه لعقوبة.

وقال "مارتن" إن المدارس ودور رعاية الأطفال ستبقى مفتوحة.

وسيتم تمديد حظر الزيارات المنزلية والاحتفالات فى الأماكن المغلقة، علما أن الأحداث الرياضية على مستوى المحترفين ستجرى من دون جمهور.

وسجّلت إيرلندا 1852 وفاة بكوفيد-19 وفق الأرقام الرسمية، وبلغت الوفيات اليومية ذروتها فى أبريل مع 77 وفاة، علما أن الحصيلة اليومية بقيت فى الأسابيع الأخيرة دون العشرة.

واليوم لم تسجّل أى وفيات جديدة، لكن البلاد تشهد على غرار دول عدة تسارعًا فى وتيرة الإصابات بكوفيد-19، حيث سجّلت 1031 إصابة.