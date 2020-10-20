الهند تسجل 46791 إصابة جديدة بفيروس كورونا و587 وفاة

سجلت الهند 46 ألفا و791 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى الـ7 ملايين و597 ألفا و64 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة -وفقًا لما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا 587 حالة وفاة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 115 ألفا و197 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حاليا 748 ألفا و538 شخصا، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6 ملايين و733 ألفا و328 شخصا.