إقبال تاريخي على الانتخابات المبكرة في ولاية فلوريدا الأمريكية

شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية، تحطيم رقم قياسي جديد، فيما يخص الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة؛ عقب تصويت ما لا يقل عن 350 ألف شخص عبر بطاقات الاقتراع.

ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية؛ فإن التصويت بالبريد شهد اقبالا كبيرا، حيث تم جمع 2.5 مليون بطاقة اقتراع قبل يوم من التصويت المبكر، ما يمثل 20% من إجمالي الناخبين في الولاية عام 2016.

فيما شهد الاقتراع المبكر طوابير طويلة، حيث حضر الناخبون للإدلاء بأصواتهم، وذلك في اقبال تاريخي من الشعب الأمريكي.

ويضاف هذا الرقم القياسي الجديد إلى عدد من الولايات التي تشهد اقبالا كبيرا في انتخابات هذا العام، خاصة في الولايات المتأرجحة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

يفضل غالبية الشعب الأمريكي التصويت العام الحالي عبر البريد، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما هاجمه ترامب وحزبه مرارا وتكرارا.