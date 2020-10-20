الأرجنتين: حصيلة إصابات فيروس كورونا تتجاوز المليون حالة

أفادت وزارة الصحة في الأرجنتين بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز المليون حالة، لتصبح بذلك خامس دولة تتجاوز فيها حصيلة الحالات المؤكدة هذا الرقم.

وأوضحت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 1002662 إصابة بالفيروس بحلول ليلة أمس الإثنين.

وأضافت أن اليوم الماضي شهد رصد 12982 إصابة و451 وفاة بالفيروس.

وشهدت الأرجنتين ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية بالعدوى في الأسابيع الأخيرة.