الصحة المكسيكية: 171 حالة وفاة و3699 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 171 حالة وفاة و3699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى 86338 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 854926 حالة.
وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.
تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.
يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم.
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