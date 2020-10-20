سجلت باكستان 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، و5 وفيات بالفيروس.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما نقلت صحيفة "دون" الباكستانية- بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 323 ألفا و452 حالة في البلاد، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6654 حالة وفاة.
وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في باكستان بلغ 307 آلاف و409 حالات، بينما توجد 529 حالة في وضع حرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان تسجل 433 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.