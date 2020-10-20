إصابات كورونا فى الهند تتجاوز الـ 7 ملايين

وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل أيضًا 579 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة نفسها، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 114 ألفًا و610 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند 772 ألفا و55 شخصا.