وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل أيضًا 579 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة نفسها، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 114 ألفًا و610 أشخاص.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند 772 ألفا و55 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا فى الهند تتجاوز الـ 7 ملايين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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