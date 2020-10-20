خبيرة ألمانية: ترامب أحدث هزة فى العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أضافت ويلب: "الأوروبيون يعتقدون أن هناك العديد من المسائل الداخلية التى تفكك الولايات المتحدة، وبالتالى كيف يمكنها أن تكون شريكا جيدا فى وقت كهذا؟".

وأوضحت أنه إذا فاز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه سيرى حاجة لإعادة إحياء العلاقات مع الحلفاء، مؤكدة أن الرئيس الحالى دونالد ترامب "أحدث هزة".

وأشار أفاد بروس ستوكس من مركز "شاتهام هاوس"، إلى أنه فى حال إعادة انتخاب ترامب، فإن العواصم الأوروبية ستكون بانتظار "أربع سنوات أخرى عاصفة".

وأفاد بأنه على إدارة ترامب أن تسرع الوحدة الأوروبية، إذا أرادت من أوروبا أن تنظر إلى "النصف الممتلئ من الكأس".

وقال خبراء أوروبيون، إن هناك هوة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، لن تُردَم بمجرد فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.