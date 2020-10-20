الولايات المتحدة تسجل 58 ألفا و387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ٨ ملايين و٢١٢ ألفا و٩٨١ حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل ٥٨ ألفا و٣٨٧ حالة إصابة جديدة.
وقالت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٢٢٠ ألفا و١١٩ حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل ٤٤٥ حالة وفاة جديدة على الأقل.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-١٩) ظهر في أواخر ديسمبر ٢٠١٩ في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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