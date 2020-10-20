كوريا الجنوبية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

سجلت كوريا الجنوبية 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25 ألفا و333 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس سجلت أقل من 100 إصابة لليوم الخامس على التوالي، فيما لا تزال السلطات الصحية يقظة بشأن الإصابات الجماعية في المرافق المعرضة للخطر مثل المستشفيات.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن العدد اليومي للإصابات الوافدة من الخارج سجل 17 إصابة، وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة إضافية مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 447.

وتطبق كوريا الجنوبية المستوى الأول، وهو أدنى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي ثلاثي المستويات، منذ 12 أكتوبر حيث إن الزيادة اليومية لمرضى كوفيد-19 في مستوى يمكن التحكم فيه.

ومع عودة الكوريين الجنوبيين تدريجيا إلى روتينهم اليومي، خففت البلاد أيضا من الحد الأقصى للحضور في المدارس الابتدائية والإعدادية إلى ثلثي عدد الحضور المعتاد من الثلث الذي طبق سابقا.

خلال هذه الفترة، تم حظر التجمعات الداخلية لـ 50 شخصا أو أكثر بشكل صارم، بينما صدرت أوامر بإغلاق المنشآت عالية الخطورة مثل الحانات وغرف الكاريوكي تماما. تم رفع هذه اللوائح الأسبوع الماضي بشرط اتباع إجراءات الوقاية من العدوى بدقة.

وكانت السلطات الصحية في حالة من القلق خوفا من أن يؤدي سفر ملايين الكوريين عبر البلاد خلال عطلة عيد الشكر "تشوسوك" إلى موجة جديدة من كورونا، لكن لم يطرأ ارتفاع كبير على عدد الحالات في هذه الفترة.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطيرة إلى 71، بانخفاض 7 أشخاص عن اليوم الذي سبقه، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص المتعافين 23 ألفا و466 شخصا، بزيادة 98 شخصا عن اليوم الذي سبقه.