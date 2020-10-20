إندونيسيا ترفض تحليق طائرات تجسس أمريكية في سمائها.. تفاصيل

تقدمت الولايات المتحدة الامريكية، بمقترح، بالسماح لطائرات المراقبة البحرية "بي-8 بوسيدون"، بالتزود بالوقود والهبوط في إندونيسيا، وذلك وفقا لمسؤولين إندونسيين، فيما لاقى ذلك رفضا من الدولة الأخيرة.

وقال المسؤولون، وفقا لما نشر عبر "سبوتنيك الروسية"، إن جهات أمريكية، أجرت اتصالات متعددة "رفيعة المستوى"، في يوليو الماضي مع وزيري الدفاع والخارجية الإندونيسيين، قبل أن يرفض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الطلب.

ولم يرد ممثلو الرئيس الإندونيسي ووزير الدفاع والمكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في جاكرتا، على طلبات التعليق.

وامتنع ممثلو وزارة الدفاع الأمريكية ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي عن التعليق، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال المسؤولون إن الاقتراح فاجأ حكومة إندونيسيا؛ لأن البلاد تلتزم الحياد منذ فترة طويلة في السياسة الخارجية، ولم تسمح إندونيسيا أبدا لجيوش أجنبية بالعمل هناك.