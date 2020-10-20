لبحث مكافحة الإرهاب.. ماكرون يستضيف رئيس وزراء العراق في باريس

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون استضاف رئيس وزراء العراق في باريس أمس الاثنين، وشدد الاثنان على أهمية مكافحة الإرهاب
وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شددا على أهمية مكافحة الإرهاب عقب اجتماع في باريس.
واستضاف ماكرون الكاظمي أمس الاثنين. ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الفرنسي للعراق في سبتمبر، عندما عبر عن دعمه لسيادة العراق وقال إن التحديات الرئيسية للعراق تتمثل في تنظيم داعش.
وذكر البيان أيضا أن الزعيمين رحبا بخطط مجموعة ألستوم الفرنسية للعمل في مشروع مترو بغداد.
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