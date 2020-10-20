مجلس الأمن يطالب أرمينيا وأذربيجان باحترام وقف إطلاق النار

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، كلا من أرمينيا وأذربيجان باحترام هدنة وقف إطلاق النار.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع مغلق، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، الطرفين إلى احترام هدنة جديدة اتفقا عليها في ناغورنو قره باغ.
من جانبه، قال دبلوماسي في الأمم المتحدة، إن "الجميع تشاطروا وجهة النظر نفسها، فالوضع سيئ وعلى الجانبين التراجع والاستجابة لنداءات الأمين العام بوقف إطلاق النار".
ووفقا لدبلوماسيين، فإن روسيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن تعمل على إصدار بيان يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.. ويدعو مشروع البيان، الذي يتوقع أن يتفق أعضاء المجلس عليه هذا الأسبوع، أيضا أرمينيا وأذربيجان لاستئناف المفاوضات التي ترعاها مجموعة مينسك.
وترأس روسيا وفرنسا والولايات المتحدة مجموعة (مينسك) التي أنشأتها منظمة الأمن والتعاون في 1992 لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
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