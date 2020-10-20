مصرع وإصابة 5 أشخاص في انفجار بمنجم فحم شمالي الصين

لقي 4 أشخاص مصرعم وأصيب شخص آخر؛ جراء انفجار غازي في منجم فحم في مقاطعة شانشي شمالي الصين. وذكرت سلطات المقاطعة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الانفجار وقع في منجم حوالي الساعة الثانية صباح اليوم بتوقيت بكين، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على كل أسباب وملابسات الحادث. وتبلغ قدرة الإنتاج للمنجم المذكور 2ر1 مليون طن سنويا.

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