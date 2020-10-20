إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية دخول بدون تأشيرات

يصل ظهر اليوم الثلاثاء كل من وزير شؤون المالية ووزير الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة إلى تل ابيب، في زيارة خاطفة لإسرائيل.
ومن المتوقع ان يجتمع الوزيران الاماراتيان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كما يلتقيان في جلسات عمل مع كل من وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس ووزير الخارجية اشكنازي ووزير المالية كاتس.
وسيتم خلال هذه اللقاءات التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين ومن بينها اتفاقية تتيح للمواطنين من كلا البلدين زيارة البلد الآخر بدون الحاجة بتأشيرة دخول.
وستعقد الاجتماعات بين الوزيرين الاماراتيين ومضيفيهم الإسرائيليين في قاعات المطار الدولي بن غوريون وذلك بسبب الإجراءات المفروضة بسبب جائحة كورونا.
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