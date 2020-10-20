الزيارة الأولى من نوعها.. وفد إماراتي في طريقه إلى إسرائيل

توجه وفد إماراتي رسمي إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة من نوعها، في وقت يتطلع فيه البلدان لتعاون موسع، بعد تطبيع العلاقات الشهر الماضي بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أقلعت طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران من أبوظبي تقل مسؤولين بالحكومة الإماراتية ترافقهم شخصيات أمريكية في طريقها إلى مطار بن غوريون، وفقا لموقع فلايت رادار 24 لتتبع مسار الطائرات.
وكان وفد إماراتي كبير قد وقع، أمس الاثنين، مذكرات تفاهم مع إسرائيل للتعاون في المجالين الزراعي والتقني.
كان مجلس وزراء الإمارات قد اعتمد، في وقت سابق من الاثنين، قرارا بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي" الموقع مع إسرائيل، والذي يقضي بتطبيع التعاملات وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع تل أبيب.
جاء ذلك بعدما صوت الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، بأغلبية على اتفاق التطبيع مع الإمارات الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن منتصف الشهر الماضي، المعروف بـ"اتفاقية أبراهام"، ليصبح نافذا وفق القانون الإسرائيلي.
يذكر أنه، في 14 أغسطس الماضي، توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.
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