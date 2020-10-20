مرشح المعارضة فى غينيا يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة قبل النتائج الرسمية

وقال ديالو للصحفيين ولأنصاره "رغم المخالفات الخطيرة التى شابت الانتخابات، وبالنظر إلى النتائج التى خرجت من صناديق الاقتراع، فقد فزت فى هذه الانتخابات فى الجولة الأولى".

فيما قال مامادى كابا المتحدث باسم اللجنة، إن "إعلان ديالو بلا قيمة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هى الهيئة الوحيدة المخولة بإعطاء نتائج مؤقتة. لا يمكن لحزب سياسى أو لأى فرد أن يفعل ذلك".

وأضاف: "نأسف لموقف السيد ديالو ونقول إن هذا الإعلان باطل"، وقالت الحكومة فى بيان مساء الإثنين إن بيان ديالو غير مسؤول ويمكن أن يثير الارتباك وقد يقوض السلام فى الدولة الواقعة فى غرب أفريقيا. وحذرت من أنها قد توجه إليه اتهامات جنائية.

وديالو هو المنافس الرئيسى لرئيس غينيا الحالى ألفا كوندى، 82 عاما، الذى يسعى للحصول على ولاية ثالثة بعد تغيير دستورى فى مارس أثار احتجاجات دامية، وبعد إعلان ديالو، خرج أنصاره إلى الشوارع فى معاقله، معلنين انتصارهم المزعوم.