وزير الرى الجنوب سودانى يؤكد حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر

وأشار الوزير خلال زيارته مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى العين السخنة، إلى أن هذه الزيارة سيعقبها زيارة أخرى للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان مشكلة من وزراء الزراعة، الكهرباء، والتعليم العالى، ووزارات أخرى بالسودان للاطلاع على تجربة مصر فى عمليات تطوير البنية التحتية وبعض المشروعات الهادفة للنهوض بالاقتصاد القومى.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة بحث مع وزير الموارد المائية والرى الجنوب سودانى فرص الاستثمار بالمنطقة والتعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات المشتركة وخاصة بالمنطقة الاقتصادية فى ظل عمليات التطوير المستمرة فى البنية التحتية ومنح مزيد من الحوافز والإعفاءات للمستثمرين، وكذلك الاطلاع على تجربة التنمية والمشروعات القومية التى تحظى باهتمام كبير لدى الجانب الجنوب سودانى.

وخلال اللقاء عرض نائب رئيس المنطقة الاقتصادية شرحاً تفصيلياً عن البنية التنظيمية والتشريعية وأهم ما تتمتع به المنطقة من مزايا وإعفاءات و سهولة فى أداء الأعمال وسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقى والشرق الأوسط، كما عرض أهمية التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومثيلاتها فى إفريقيا خاصة بعد انضمامها لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO.

وعقب اللقاء قام الوفد الجنوب سودانى بتفقد المنطقة الصناعية والتوسعة الجديدة للأرصفة بميناء السخنة والاستثمارات التى تقوم بها موانئ دبى العالمية بالميناء وزيارة مصنع جوشي- مصر داخل المنطقة .