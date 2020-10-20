الجيش الإسرائيلي يقرر العودة لغلاف غزة

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الجيش الإسرائيلي قرر العودة للروتين، واستئناف العمل الزراعي، في المناطق المحاذية للسياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إنه وبعد تقدير الموقف ، تقرر عودة النشاط الزراعي قرب السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة، باستثناء مناطق محددة.

وأضاف الناطق، أنه ما زال النشاط الهندسي على الحدود مع القطاع مستمرا، دون وجود أي مخاطر على المستوطنات، أو تعليمات خاصة للسكان بالغلاف.

وفي السياق، ذكر موقع "والاه" العبري، أن الجيش الإسرائيلي قرر صباح اليوم رفع الحواجز التي وضعها بالأمس على الطرق الرئيسية في غلاف غزة.

هذا وكشفت القناة السابعة، النقاب عن قيام رئيس الأركان كوخافي بزيارة ميدانية الى منطقة فرقة غزة، وذلك على خلفية وجود تخوفات لوقوع عمليات أمنية هناك.

وزعمت القناة السابعة، مساء أمس، أن الجيش الإسرائيلي، كشف نفقا هجوميا لحركة حماس، يمتد من وسط القطاع إلى داخل الحدود الإسرائيلية، بينما نفت وسائل إعلامية إسرائيلية أخرى هذا الخبر.