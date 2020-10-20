جريمة الصباح الباكر.. قتلى وجرحى كلهم مدنيون في انفجار قرب كابول

سقط قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتين مفخختين قرب كابل العاصمة صباح اليوم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام دولية.

في التفاصيل، لقى خمسة مدنيين أفغان مصرعهم وأصيب تسعة آخرون بعد أن مزقت قنبلتان سيارتين فى مقاطعة وردك الشرقية يوم الثلاثاء ، حسبما أكد متحدث باسم حكومة الإقليم.

وقال المتحدث محب الله شريفزاي لوكالة أنباء شينخوا عبر الهاتف "وقعت انفجارات العبوات الناسفة في فترة زمنية قصيرة في منطقة كوتا إي أشرو بمقاطعة جالريز في الصباح".

أضاف" ووقعت الانفجارات بعد أن انفجرت العبوات الناسفة المزروعة بألواح الضغط التي زرعها مسلحو طالبان مؤخرًا على طول الطريق الرئيسي".

واضاف المسؤول ان الجرحى نقلوا الى مستشفى في ميدان شار عاصمة الاقليم على بعد 35 كيلومترا غربي العاصمة كابول.

يستخدم المسلحون في أفغانستان العبوات الناسفة محلية الصنع، لصنع القنابل المزروعة على جوانب الطرق والألغام الأرضية لاستهداف قوات الأمن ، لكن الأسلحة الفتاكة تتسبب أيضًا في وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وقتل سبعة مدنيين واصيب 19 اخرون في انفجارين بعبوات ناسفة في المنطقة الجنوبية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقتل أكثر من 800 مدني وأصيب أكثر من 2330 آخرين بانفجارات عبوات ناسفة عام 2019 ، بحسب أرقام رسمية.

ولاتزال طالبان تقوم بعمليات ترويع وارهاب في افغانستان، رغم الجهود الأمريكية لاغلاق هذا الملف المعقد.