في افتتاحه دور الانعقاد| أمير الكويت: انتخابات البرلمان المقبلة مسؤولية وطنية لسلامة أدائه

افتتح أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وقال الشيخ نواف الأحمد، في خطابه الأميري، إن "الوحدة الوطنية سلاحنا الأقوى لمواجهة الأخطار".

وأضاف أمير الكويت أن :"الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان.

كما شدد أمير البلاد على أن أهمية التمسك بالثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي جسد الرباط الوثيق مع القيادة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم كلمة ترحيب بأمير البلاد. ويلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة رئيس الحكومة، ثم ترفع الجلسة لتوديع أمير البلاد.

وعقب استئناف الجلسة، تعقد الجلسة الأولى الخاصة في دور الانعقاد الخامس التكميلي للنظر في بنود جدول الأعمال. ويبدأ جدول أعمال الجلسة الأولى الخاصة بانتخاب أمين السر ومراقب المجلس، ثم أعضاء اللجان الدائمة.