رئيس هندوراس السابق يصل إلى فنزويلا لتلقي اللقاح الروسي ضد كورونا

وصل رئيس هندوراس السابق "مانويل زيلايا " إلى فنزويلا؛ لتلقي اللقاح الروسي المضاد فيروس كورونا.
وقال زيلايا ـ في تغريدة له على تويتر، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاءـ "أتاح لي شعب فنزويلا والرئيس نيكولاس مادورو المشاركة في المرحلة الثالثة من تجارب لقاح (سبوتنيك في) الروسي في المركز العلمي في كاراكاس"، مؤكدا أنه في حالة صحية جيدة.
وكانت الدفعة الأولى من (سبوتنيك في)، الذي هو أول لقاح مضاد لكورونا سجل في العالم، قد وصلت إلى فنزويلا أوائل أكتوبر الجاري، حيث سيشارك حوالي ألفي مواطن فنزويلي في التجارب السريرية على اللقاح.
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