وزير الري الجنوب سوداني يؤكد حرص بلاده على تطوير التعاون الاقتصادي مع مصر

أكد وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني مناوا بيتر حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأشار الوزير خلال زيارته مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، إلى أن هذه الزيارة سيعقبها زيارة أخرى للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان مشكلة من وزراء الزراعة، الكهرباء، والتعليم العالي، ووزارات أخرى بالسودان للاطلاع على تجربة مصر في عمليات تطوير البنية التحتية وبعض المشروعات الهادفة للنهوض بالاقتصاد القومي.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم الثلاثاء إن اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة بحث مع وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني فرص الاستثمار بالمنطقة والتعاون بين الجانبين في عدد من المجالات المشتركة وخاصة بالمنطقة الاقتصادية في ظل عمليات التطوير المستمرة في البنية التحتية ومنح مزيد من الحوافز والإعفاءات للمستثمرين، وكذلك الاطلاع على تجربة التنمية والمشروعات القومية التي تحظى باهتمام كبير لدى الجانب الجنوب سوداني.

وخلال اللقاء عرض نائب رئيس المنطقة الاقتصادية شرحًا تفصيليًا عن البنية التنظيمية والتشريعية وأهم ما تتمتع به المنطقة من مزايا وإعفاءات و سهولة في أداء الأعمال وسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط، كما عرض أهمية التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومثيلاتها في إفريقيا خاصة بعد إنضمامها لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO .

وعقب اللقاء قام الوفد الجنوب سوداني بتفقد المنطقة الصناعية والتوسعة الجديدة للأرصفة بميناء السخنة والاستثمارات التي تقوم بها موانئ دبي العالمية بالميناء وزيارة مصنع جوشي-مصر داخل المنطقة.