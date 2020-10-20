أمير الكويت يؤكد ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة، وفي مقدمتها الوحدة الوطنية وتضافر أبناء الشعب الكويتي كأسرة واحدة.

جاء ذلك في كلمة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي، بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجميع أعضاء الحكومة الكويتية.

وأضاف الشيخ نواف الأحمد، أن الوحدة الوطنية أثبتت على مر السنين فاعليتها القوية في مواجهة كل التحديات التي واجهت الكويت على مدى تاريخها، مشددا في الوقت نفسه على التزام الدولة بالديمقراطية منهجا، وبالدستور طريقا في سبيل استمرار دولة المؤسسات.

وأشار إلى أن مسيرة الكويت الوطنية، شهدت خلال الأيام الأخيرة أحداثا مفصلية بالغة الصعوية، بعد فقدان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي لم يفتقده الشعب الكويتي فقط، وإنما كل الشعوب العربية والاسلامية، مشددا في الوقت نفسه على استمرار السير على مسيرته ونهجه الرائد.

وطالب أمير الكويت جموع الشعب الكويتي إلى حسن اختيار ممثلي مجلس الأمة الكويتي الجديد، والذي ستعقد انتخاباته في 5 ديسمبر المقبل، داعيا جموع المواطنين أن تكون فزعتهم الى مصلحة الكويت العليا، وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا.