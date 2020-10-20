تضم وزيرين إماراتيين.. تفاصيل الزيارة الأولي لوفد رسمي من أبو ظبي إلى تل أبيب

توجه وفد إماراتي رسمي اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها بعد توقيع اتفاق السلام بين البلدان.
كانت هند العتيبة، مديرة الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية، أكدت أن بلادها تستعد اليوم، لإرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل.
وقالت في تغريدة على "تويتر"، إن "الوفد برئاسة وزير الدولة لشؤون المالية عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق، وسيرافق الوفد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين".
وأقلعت من أبوظبي طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران تقل مسؤولين بالحكومة الإماراتية ترافقهم شخصيات أمريكية في طريقها إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، وفقا لموقع فلايت رادار 24 لتتبع مسار الطائرات.
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