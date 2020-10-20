ادعى فوزه بالانتخابات الرئاسية.. كل ما تريد معرفته عن زعيم المعارضة الغينية

دعا زعيم المعارضة في جمهورية غينيا سيلو دالين ديالو، الخصم الرئيسي للرئيس المنتهية ولايته ألفا كوندي، فوزه في الانتخابات الرئاسية "في الجولة الأولى" ، دون انتظار النتائج الرسمية.

وقال سيلو دالين ديالو في بيان الثلاثاء: "أبناء وطني الأعزاء، على الرغم من الانحرافات التي شابت انتخابات 18 أكتوبر، وبالنظر إلى النتائج التي خرجت من صناديق الاقتراع ، فقد خرجت منتصرا من هذه الانتخابات في الجولة الأولى".

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أعلن سيلو دالين ديالو نفسه الفائز في فترة ما بعد الظهر من مقر تدريباته، في ضاحية كوناكري الشعبية، وأضافديالو ، الذي يبلغ من العمر 68 عامًا، والمرشحة للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية: "أدعو جميع أبناء بلدي الذين يحبون السلام والعدالة إلى توخي اليقظة والتعبئة للدفاع عن هذا الانتصار من أجل الديمقراطية".

من هو سيلو دالين دياللو سيلو دالين هو اقتصادي وسياسي غيني شغل منصب رئيس وزراء غينيا من 2004 إلى 2006، وتقلد سابقًا عدة مناصب وزارية في الحكومة من 1996 إلى 2004، ويترأس حاليا الحزب المعارض اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا (UFDG). ولد دالين في لابي، و درس في جامعة كوناكري وفي مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية في باريس، وفي عام 1976 أصبح مفتشًا للتجارة، ثم بدأ العمل في بنك التجارة الخارجية لغينيا في عام 1982، ومن عام 1985 إلى عام 1995 عمل في البنك المركزي لجمهورية غينيا. انضم ديالو إلى الحكومة في يوليو 1996، كوزير للنقل والاتصالات و السياحة، ثم تم نقله بعد ذلك إلى منصب وزير البنية التحتية في أكتوبر 1997، في 9 ديسمبر 2004 تم تعيين ديالو رئيسًا للوزراء من قبل الرئيس لانسانا كونتي. المشجعون يهتفون بالفعل النصر

وخرج المئات على طول المحور لعبور الضواحي للاحتفال بما يسمونه النصر، كما انتشرت قوات الأمن ومكافحة الشغب بأعداد كبيرة على مفترق الطرق الرئيسية، مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار سيلو دالين ديالو الذين تجمعوا بالقرب من منزله.

وكان تم دعوة قرابة 5.5 مليون غيني يوم الأحد لاختيار 12 مرشحا لمنصب الرئيس القادم، واشتعلت المنافسة بين المنتهية ولايته ألفا كوندي، وخصمه منذ فترة طويلة سيلو دالين ديالو.