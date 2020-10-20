كوريا الجنوبية تتسلم 24 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 إيه" من الولايات المتحدة

أفادت وكالة شراء الأسلحة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع تسلمت 24 طائرة مقاتلة من الجيل الثاني من طراز (إف-35 ايه) من الولايات المتحدة حتى الآن، ضمن مساعيها إلى تعزيز قدراتها العسكرية ضد التهديدات الخارجية.
وبدأت كوريا الجنوبية في استقدام مقاتلات الشبح المتطورة، منذ شهر مارس من العام الماضي، لتعزيز قدراتها بموجب خطة تهدف إلى نشر 40 وحدة حتى العام المقبل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، على موقعها الإلكتروني.
وقالت الوكالة- في تقرير برلماني: "واجهنا بعض التأخير في الاستلام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن بفضل التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تمت عملية الاستلام بنجاح وفقا للخطة"، مضيفة أنها ستكمل بناء منشآت تخزين الطائرات بحلول ديسمبر المقبل.
من جهتهم، أفاد مسئولون عسكريون في سول بأنه من المتوقع أن تعزز هذه الطائرات القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية، وتدعم الاستعداد لمواجهة التهديدات من جميع الاتجاهات، نظرا لأنها تعتبر حجر الزاوية في مخطط الاستهداف الاستراتيجي ضد القوى المعادية المحتملة، على حد قولهم.
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