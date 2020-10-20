مرزوق الغانم: مجلس الأمة الكويتي أكمل مدته الدستورية لأول مرة منذ 20 عاما

رحب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، بأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، لافتتاحه دور الانعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

ووفقا لوسائل الإعلام الكويتية، قال الغانم، في كلمته، إن المجلس أكمل مدته الدستورية لأول مرة منذ 20 عاما، معربا عن تطلعاته لمجلس جديد يحمل هموم الشعب ويغلب مصلحة الوطن.

وأشار رئيس مجلس الامة الكويتي إلى وجود ملفات وتحديات أمام المجلس المقبل لا تحتمل التأجيل.

وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد افتتح اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

وقال الشيخ نواف الأحمد، في خطابه الأميري، إن "الوحدة الوطنية سلاحنا الأقوى لمواجهة الأخطار".

وأضاف أمير الكويت أن :"الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان.

كما شدد أمير البلاد على أن أهمية التمسك بالثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي جسد الرباط الوثيق مع القيادة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة رئيس الحكومة، ثم ترفع الجلسة لتوديع أمير البلاد.

وعقب استئناف الجلسة، تعقد الجلسة الأولى الخاصة في دور الانعقاد الخامس التكميلي للنظر في بنود جدول الأعمال. ويبدأ جدول أعمال الجلسة الأولى الخاصة بانتخاب أمين السر ومراقب المجلس، ثم أعضاء اللجان الدائمة.