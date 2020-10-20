يحدث الأن بمجلس الأمة.. كلمة مهمة لأمير الكويت

قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن الكويت شهدت في الآونة الأخيرة أحداثا تفصيلية بالغة الصعوبة بفقدان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، مؤكدًا ضرورة التمكسك بالثوابت الوطنية.

وأشار "أمير الكويت"، خلال كلمته أثناء افتتاح دور الانعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة، إلى أن الشعب الكويتى جسد الرباط الوثيق مع القيادة وأن الوحدة الوطنية السلاح الأقوى فى مواجهة التحديات.

وأضاف أمير البلاد، نحن أمام تجربة جديدة من الانتخابات، داعيًا الناخبين لحسن الاختيار وأن تكون الفزعة للكويت والولاء لها أولًا وأخيرًا.

ووصل أمير الكويت الشيخ نواف قاعة عبدالله السالم لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة.