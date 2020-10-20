اليونان تتهم تركيا باختراق سواحلها مجددًا: سفنها تنقب على شواطئنا

أفادت وسائل إعلام يونانية، باستمرار تركيا في أعمالها غير الشرعية في الحفر والتنقيب في مياه شرقي البحر المتوسط في استمرارٍ لخرق المحاذير الدولية.

وذكرت التقارير، أن سفينة التنقيب التركية قامت بعمليات مسح قبالة جزيرة يونانية، في استمرار لحالة النزاع بين البلدين.

واتهمت اليونان جارتها تركيا بتقويض الجهود المبذولة لتخفيف أزمة حقوق التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط ، بعد أن أعادت أنقرة نشر سفينة مسح للتنقيب عن الطاقة الجديدة في المياه المتنازع عليها - بما في ذلك منطقة قريبة جدًا من جزيرة يونانية منعزلة.

وأثارت هذه الخطوة التوترات بشأن الحدود البحرية بين الجزر اليونانية وقبرص والساحل الجنوبي لتركيا التي اندلعت خلال الصيف ، مما أدى إلى حشد عسكري وخطاب عدواني ومخاوف من مواجهة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي والخصمين الإقليميين تاريخيًا.

غادرت سفينة البحث التركية ، أوروك ريس ، ميناء أنطاليا في مهمة تنتهي في 22 أكتوبر.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن السفينة تواصل "أنشطتها المخطط لها والمجدولة" ، مضيفًا أن البحرية التركية ستوفر "الدعم والحماية" إذا لزم الأمر.

وردت تركيا، بإن الاعتراضات اليونانية "غير مقبولة" ، وأصرت على أن سفينة الأبحاث كانت تعمل داخل الجرف القاري لتركيا - في منطقة على بعد 15 كيلومترًا (حوالي 10 أميال) من الساحل التركي و 425 كيلومترًا (حوالي 265 ميلًا) من البر الرئيسي لليونان.

كانت تركيا قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستسحب Oruc Reis إلى الشاطئ من أجل الصيانة وإعادة الإمداد ، قائلة إن هذه الخطوة ستمنح "الدبلوماسية فرصة".

وقالت وزارة الخارجية التركية "نتوقع من اليونان أن تسحب ادعاءاتها المتطرفة التي تتعارض مع القانون الدولي ... وتضع حدًا لمناوراتها وأنشطتها العسكرية التي تزيد من التوترات في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ​​والدخول في حوار صادق معنا".

وتواجه تركيا خطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ، الذي تنتمي إليه كل من اليونان وقبرص.