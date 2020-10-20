تركيا تواصل استفزازها وتجرى عمليات مسح قبالة جزيرة يونانية

وكانت الحكومة اليونانية، قد أعلنت عن سعيها مع الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات صارمة على أنقرة، مؤكدة أن الجيش اليونانى متأهب فى المتوسط لمواجهة أى استفزاز تركى.

وتزداد حدة التوترات بين اليونان وتركيا منذ وقت طويل بشأن عدد من القضايا الخاصة بالمجال الجوى لكل منهما والحدود البحرية، والتى زادت بسبب محاولات تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعى بشكل غير قانونى فى المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص فى شرق البحر المتوسط.