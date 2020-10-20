عاجل.. مصرع 4 أشخاص فى انفجار منجم فحم بـ الصين

قالت سلطات مقاطعة شانشى، إن الانفجار وقع فى منجم حوالى الساعة الثانية صباح اليوم بتوقيت بكين، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على جميع أسباب وملابسات الحادث. وتبلغ قدرة الإنتاج للمنجم المذكور 1.2 مليون طن سنويا.

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