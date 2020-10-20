جانتس يهدد بتمرير قانون لإسقاط حكومة نتنياهو

هدد وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، بتمرير قانون يمكن أن يفضي إلى سقوط حكومة نتنياهو، في الوقت الذي دلّت فيه استطلاعات الرأي العام على أنه بات بالإمكان للمرة الأولى تشكيل حكومة إسرائيلية من دون مشاركة حزب "الليكود" والحركات الدينية الحريدية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن جانتس قوله، إنه في حال لم يقم نتنياهو بتقديم مشروع الموازنة لإقراره من قبل الكنيست الإسرائيلية، فإن حزب "كاحوال لافان" الذي يقوده سيقوم بتقديم مشروع قانون يحظر بموجبه على أي شخص متهم بجرائم خطيرة، تشكيل حكومة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المقصود بهذا التهديد هو نتنياهو، الذي يواجه لوائح اتهام في ثلاث قضايا، تشمل: الرشوة، خيانة الأمانة والاحتيال. وأعادت إلى الأذهان حقيقة أن مشروع القانون قد قدّم للكنيست في أغسطس، لكنه سقط لأن نواب "كاحول لفان" صوّتوا ضده.

يشار إلى أن أحزاب المعارضة وحزب "كاحوال لافان" تتهم نتنياهو بعدم تمرير مشروع الموازنة للكنيست للعامين 2020 و2021، وبأنه يصرّ على تمرير مشروع الموازنة لهذا العام فقط، حتى يقطع الطريق على تطبيق الاتفاق الذي وقّعه مع "كاحوال لافان"، والذي يسمح لجانتس بتولي رئاسة الحكومة بعد عام ونصف على تشكيل الحكومة الحالية.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي إسرائيلي أن زعيم حزب "يمينا" الديني القومي المتطرف نفتالي بينيت بات بإمكانه لأول مرة تشكيل حكومة دون الحاجة إلى مشاركة حزب "الليكود" والأحزاب الحريدية.