وقال جينتوب ذلك للمشرعين الأذربيجانيين خلال لقائه لهم في البرلمان في باكو ، وانتقد يريفان لاستهدافها المدنيين الأبرياء بزعمه.
واتهم أرمينيا بتحويل الصراع إلى طريق مسدود على مر السنين نتيجة لسلوكها غير المتعاون.
وأضاف للمشرعين الآذريين"إذا كانت مطالبها بالحل حقيقية ، فينبغي لأرمينيا أن تعبر عن اقتراحها بجدية، لأن أذربيجان كانت دائما صريحة بشأن مقترحاتها".
واختتم رئيس البرلمان التركي حديثه بتأكيد دعم تركيا لأذربيجان، وقال "سوف نتضامن مع اذربيجان حتى يتحقق النصر. ناغورنو كاراباخ ملك اذربيجان".
ووصل جينتوب أو "سينتوب" إلى باكو يوم الأحد برفقة وفد من نواب عدة أحزاب. والتقى رئيس البرلمان التركي مع الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف يوم الاثنين وبعد ذلك نظيره ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.
وتسببت الاشتباكات التي اندلعت في ناغورنو كاراباخ في 27 سبتمبر في مقتل أكثر من 700 شخص بحسب حصيلة رسمية لكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
اتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق نار جديد ، والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الأحد الماضي ، لكنه فشل مرة أخرى يوم أمس الاثنين حيث انخرط الجانبان في انتهاكات جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسئول تركي كبير يهاجم 3 دول كبرى.. ويدعو الآذريين للموت في كاراباخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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