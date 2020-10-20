تركيا ترسل لـ أذربيجان 2000 مقاتل سوري| والخسائر البشرية بالجملة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا لأذربيجان إلى نحو 2050 شخصا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، على موقعه، إنه رصد مزيدًا من الخسائر البشرية في صفوف "مرتزقة" الفصائل السورية الموالية لأنقرة، خلال مشاركتها في معارك إقليم "ناجورني قره باغ" إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها ضد القوات الأرمينية، حيث وثق المرصد السوري مقتل 27 مقاتلا من الفصائل خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، منذ سبتمبر الماضي، إلى ما لا يقل عن 161 قتيلا، بينهم 92 قتيلا جرى جلب جثثهم إلى سورية فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن المعارك ضمن إقليم "ناغورني قره باغ" مستمرة على أشدها، في ظل وجود المقاتلين السوريين على الجبهات الأولى، مما يشكل ضغط كبير عليهم.

وفي سياق ذلك أفادت مصادر المرصد السوري، بوجود مقاتلين تنازلوا عن كل شيء من مستحقات مادية وغيرها وفضلوا العودة إلى سورية على البقاء في أذربيجان نظرًا للمعارك الضارية هناك.

وأشار المرصد السوري إلى أن الحكومة والمخابرات التركية تواصل عملية تجنيد "المرتزقة" في سوريا وإرسالهم للمشاركة في العمليات العسكرية ضمن إقليم "ناغورني قره باغ" إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها ضد القوات الآمينية، إلا أن العملية تجري بمنتهى السرية، خوفًا من المجتمع الدولي بما يتعلق بقانون “تجنيد المرتزقة.