نتنياهو في استقباله.. أول وفد إماراتي رسمي يصل إسرائيل

وصل أول وفد إمارتي إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، إلى مطار "اللد"، ويضم كل من وزير شؤون المالية ووزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاطفة لإسرائيل.

وكان رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في استقبل الوفد الإماراتي.

كانت هند العتيبة، مديرة الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية، أكدت أن بلادها تستعد اليوم، لإرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل.

وقالت في تغريدة على "تويتر"، إن "الوفد برئاسة وزير الدولة لشؤون المالية عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق، وسيرافق الوفد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين".

وأقلعت من أبو ظبي طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران تقل مسؤولين بالحكومة الإماراتية ترافقهم شخصيات أمريكية في طريقها إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، وفقا لموقع فلايت رادار 24 لتتبع مسار الطائرات.