طلب عاجل من رئيس حكومة العراق من المستشارة الألمانية

وخلال المؤتمر، ثمن الكاظمي التعاون الألماني في ملف المقاتلين الأجانب وملف إعادة النازحين.
وأكد الكاظمي أن حكومته تتعاون مع ألمانيا في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والحرب ضد داعش.
وأعلنت أمس السفارة الألمانية لدى العراق، أنّ المستشارة أنجيلا ميركل ستلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في برلين اليوم الثلاثاء .
وأوضحت السفارة أنه ورغم وضع الوباء الصعب في برلين، سيبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي فضلًا على مكافحة الوباء والحرب على تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدةً أنّ التطورات الإقليمية ستكون على طاولة ميركل والكاظمي.
ورغم التوترات التي يعيشها العراق الآن، يقوم رئيس الوزراء العراقي، منذ أمس الإثنين، بجولة أوروبية لمدة أربعة أيام؛ تشمل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
وتركز الجولة على ملفات مهمة، من بينها رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية، والعلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي، ومكافحة وباء (كورونا)، والحربُ ضد (داعش).
وكذلك ستتطرق الجولة للمواضيع الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حسبما أعلن البنك المركزي.
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