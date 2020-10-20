تحرك عاجل للمباحث.. الاعتداء على طبيبة مصرية بالكويت بالضرب والشتائم

واقعة اعتداء جديدة تحدثت عنها الصحافة الكويتية، جرت أحداثها في أحد المراكز الطبية، وكانت بطلتها طبيبة مصرية لم تقم إلا بمطالبة المعتدي بالالتزام بدوره واحترام الآخرين، فما كان منه إلا أن جاهر أمام الناس بفعله المشين بالاعتداء على الطبيبة.

صحيفة الراي تحدثت عن الواقعة واعتبرت الاعتداء يأتي ضمن مسلسل الاعتداء على الطواقم الطبية.

وذكرت الصحيفة إن "مستوصف الفنطاس" شهد واقعة اعتداء بالشتم والضرب على طبيبة من الجنسية المصرية.

وأوضحت الصحيفة السبب، قائلة: إن الطبيبة طلبت من المريض المراجع للعيادة الطبية احترام الدور المخصص له، لكن ذلك لم يلق آذانًا صاغية لديه، وتناسى حسه الإنساني وانهال بالضرب على الطبيبة.

وتحول سير الأمور، بعدما تم تسجّيل الاعتداء كقضية بحق المعتدي وجارٍ ضبطه على ذمتها بأمر السلطات، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وقال مصدر أمني لـصحيفة الراي، إن "الجهات الأمنية تلقت شكوى من طبيبة في مستوصف الفنطاس أرفقت بها تقريرًا طبيًا بإصابات لحقت بها، وذكرت أنه في أثناء قيامها بواجبها في المستوصف، فوجئت بمراجع يدخل إلى غرفتها متجاوزًا أدوار بقية المرضى، وعندما طالبته بالالتزام احترامًا للآخرين انفجر في وجهها سبًّا وإهانة، كما اعتدى عليها بالضرب، حتى تدخل الممرضون والمراجعون وأنقذوها منه".

وأضاف المصدر الأمني أن "الطبيبة أدلت ببيانات المتهم الذي غادر المكان، وسجلت ضده قضية أُحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبطه والتحقيق معه والاستماع إلى أقواله في التهمة المنسوبة له".