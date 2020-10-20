عائلة صائب عريقات تكشف آخر تطورات حالته الصحية

أكدت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، أن وضعه الصحي مستقر.

وفي تصريح لوكالة أنباء "وفا" الرسمية، قالت عائلة عريقات إنه ما زال في العناية المركزة، ويخضع للتنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أرسلت إدارة مستشفى هداسا عين كارم طلبت من عائلة عريقات الحضور لرؤيته، بعد تدهور صحته للمرة الثانية، بحسب "روسيا اليوم".

وفي اتصال هاتفي مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس الاثنين، نفت دلال عريقات، وفاة والدها بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، لكنها أشارت إلى إنه في حالة صحية حرجة.

وكان مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم الاثنين، عن تدهور حالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المصاب بـ فيروس كورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن الرئاسة والحكومة والوزارة، يتابعون عن كثب تطورات الحالة الصحية لعريقات، والذي يعالج في مستشفى هداسا عين كارم، بعد تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت الكيلة أن عريقات حُوِّل إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية التي يعاني منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات.

وأوضحت أنه أصيب بالتهاب رئوي بعد إصابته بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الوزارة على تواصل مع الأطباء المعالجين له لمعرفة تطورات حالته الصحية، متمنية أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل والتام.