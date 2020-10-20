الانتهاء من مراسم توقيع 4 اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات

انتهت مراسم توقيع 4 اتفاقيات بين الإمارات وإسرائيل اليوم الثلاثاء خلال أول زيارة رسمية بين البلدين منذ توقيع اتفاق السلام.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارة الوفد الإماراتي الرسمي لتل ابيب أنه سيتم فتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وإلغاء التأشيرات بين البلدين.

وتابع نتنياهو أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع الإمارات ستصنع الأفضل للشعوب على حد قوله.

وأضاف نتنياهو "نرحب بهذه الزيارة التاريخية الإماراتية إلى إسرائيل وسيكون لدينا تعاون مع الإمارات في مجالات عدة".

وأعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية أن زيارة إسرائيل ستعمق الفرص وتبادل الخبرات بين البلدين مؤكدًا على توقيع اتفاقا حول الازدواج الضريبي مع إسرائيل.

وانتقل الوفد الرسمي الإماراتي لقاعة مطار تل ابيب لبدء الاجتماعات بين الطرفين الإماراتي والإسرائيلي.

ووصل أول وفد إمارتي إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، إلى مطار "اللد"، ويضم كل من وزير شؤون المالية ووزير الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة خاطفة لإسرائيل.

وكان نتنياهو في استقبل الوفد الإماراتي.