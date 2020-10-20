شاهد.. لحظة وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل

أكد الإعلام العبري أن لحظة وصول أول وفد رسمي إماراتى إلى مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، تمثل خطوة تاريخية محفورة في الذاكرة وأصبح السلام حلم يتحقق.
ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقيات ثنائية في مطار بن غوريون، اليوم، الثلاثاء، تتعلق بالسفر الجوي والسفر بدون تأشيرة وحماية الاستثمار بين البلدين.
ووصل أول وفد حكومي من الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية، لبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.
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