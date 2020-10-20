الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكى السعودي فى نبأ عاجل، اليوم وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ في مدينة الرياض. داعيا أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه.

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