المصريون بالخارج يواصلون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب.. والسفارات تنهي استعداداتها لتلقي الأصوات عبر البريد

يواصل المواطنون المصريون بالخارج في 124 دولة، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني والأخير طباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للإدلاء بأصواتهم -عبر البريد- في انتخابات مجلس النواب التي تجرى مرحلتها الأولى في 14 محافظة.

وأنهت البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها في 140 لجنة انتخابية حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستقبال أوراق الاقتراع اعتبارًا من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة القادم وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المواطن بطباعة بطاقة الاقتراع، ثم إرسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية بالبريد خلال أيام المحددة.

وفي السياق ذاته.. دعت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج -عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي- المواطنين المصريين ممن قاموا بتسجيل أنفسهم للمشاركة في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠، إلى القيام بطباعة أوراق الاقتراع الخاصة بهم من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg وذلك بداية من أمس الاثنين ١٩ أكتوبر وحتى اليوم ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ كحد أقصى والإدلاء بأصواتهم على البطاقات بنظامي الفردي والقوائم وإرسالها عبر البريد إلى عنوان البعثة المتواجدة في بلد الإقامة حيث ستقوم السفارات بتلقي مظاريف التصويت البريدي خلال الفترة من الأربعاء ٢١ أكتوبر وحتى الجمعة ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠، التي تمثل الأيام المقررة لتصويت المصريين في الخارج خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه غرفة عمليات وزارة الخارجية منذ مساء أمس الأول وعلى مدار الساعة إجراءات تصويت المصريين في الخارج، حيث أعلنت عدم تلقي أي شكاوى من المواطنين، إذ أمكنهم الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وطبع بطاقة الاقتراع باستخدام أكواد التسجيل السابق إرسالها لكل ناخب قام بعملية التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي إلى 10 أكتوبر 2020.

وكانت وزارة الخارجية قد وجهت أمس الاثنين الدعوة للمصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل، للدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يومي أمس واليوم 19 و20 أكتوبر 2020 لطبع وملء بطاقتي الاقتراع، والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة وذلك حتى يتسنى وصول كافة خطابات التصويت إلى البعثات قبل انتهاء عمل المقار الانتخابية في الخارج مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر سعت 9 مساءً بتوقيت كل دولة.

وذكرت الوزارة أنه بناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعثاتنا في الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 23 أكتوبر 2020 بما يتناسب والتوقيات التي حددتها الهيئة وفقًا للجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب.

وأوضحت أن بعثاتها في الخارج قامت بالتنسيق مع وحدة الدعم الفني التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء التشغيل التجريبي لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج في كافة البعثات.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات ١٤ محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.